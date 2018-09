Trump ruft zur Isolation des Iran auf

Der US-Präsident verteidigte den Ausstieg aus dem Atomdeal und lobte sein Kabinett. Das sorgte für Gelächter im Plenum.

Die erste Wortmeldung bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York war am Dienstag der Tradition entsprechend dem Generalsekretär der Vereinten Nationen vorbehalten. Wenig überraschend machte sich António Guterres für ein multilaterales System stark, "mit den Vereinten Nationen in seinem Zentrum". Das Vertrauen in eine auf Regeln basierte globale Weltordnung gehe verloren, beklagte er. "Wir haben die Pflicht, ein reformiertes und gestärktes multilaterales System herzustellen und zu unterstützen."