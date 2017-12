Trump spielt wieder Golf

US-Präsident Donald Trump hat am zweiten Weihnachtstag eine Runde Golf in seinem eigenen Club in Florida gespielt. Begleitet wurde er dabei von dem Senator David Perdue sowie den beiden Golfprofis Bryson DeChambeau und Dana Quigley. Am Vortag hatte Trump noch auf Twitter geschrieben, an diesem Dienstag gehe es zurück an die Arbeit, "um Amerika wieder großartig zu machen".

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Das sieht aber gemütlich aus