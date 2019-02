Trump spricht sich für neuen Abrüstungsvertrag aus

US-Präsident Donald Trump hat sich nach der Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrags mit Russland für ein neues Abkommen ausgesprochen. "Ich hoffe, dass wir alle in einen großen und wunderschönen Raum zusammenbringen können", sagte er am Freitag in Washington. Ziel sei dann "ein neuer Vertrag, der viel besser sein würde".

SN/AP US-Präsident Donald Trump drohte noch im Herbst damit, aus dem INF-Abkommen mit Russland über die Begrenzung von atomaren Mittelstreckenwaffen auszusteigen.