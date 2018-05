Trump stärkt deutsch-russische Bande

Der Ausstieg der USA aus dem Iran-Abkommen bringt Berlin und Moskau einander wieder näher. Differenzen bleiben aber, wie der Besuch von Angela Merkel in der Datscha des russischen Präsidenten zeigte.

Es war ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel auf Putins Datscha am Rande von Sotschi. Und doch war ein dritter, unsichtbarer Gast dabei, der die Agenda bereits zuvor festgelegt hatte: US-Präsident Donald Trump war stets präsent, ohne am Schwarzen Meer dabei gewesen zu sein. Er ist es, der Moskau und Berlin einander näherbringt. Manche sprechen schon von einem Neustart in den Beziehungen.