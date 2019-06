Trump startet Projekt Wiederwahl im Juni offiziell

US-Präsident Donald Trump will am 18. Juni bei einem Auftritt mit Vizepräsident Mike Pence offiziell den Wahlkampf für seine Wiederwahl 2020 starten. Trump teilte am Freitag auf Twitter mit, an der "historischen" Veranstaltung in Orlando im US-Staat Florida würden auch First Lady Melania Trump und Pences Ehefrau Karen teilnehmen.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Donald Trump will wiedergewählt werden