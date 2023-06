Trump steht die nächste Anklage bevor

Gegen Ex-US-Präsident Donald Trump könnte in der Dokumentenaffäre bald Anklage erhoben werden. Über die Details herrscht Unklarheit. Die Gerüchteküche brodelt.

Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in New Hampshire Ende April.

Unabhängig voneinander berichteten am Mittwoch zwei US-Journalisten, dass eine Anklageerhebung gegen Ex-Präsident Donald Trump in der Dokumentenaffäre bevorstehe. Noch in dieser Woche, schrieb John Solomon - ein enger Weggefährte des Republikaners - könnte eine Grand Jury darüber abstimmen, ob sich der 44. Präsident der USA vor Bundesgericht verantworten müsse. Der linke Journalist Andrew Feinberg wiederum behauptete, dass eine solche Abstimmung vielleicht bereits am Donnerstag anstehe.

Trump allerdings veröffentlichte umgehend ein Dementi. Er sei von niemandem darüber informiert wurden, ...