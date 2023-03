Trump stolpert über Zahlung an Pornostar

Wegen einer Schweigegeldzahlung muss sich Donald Trump als erster Ex-US-Präsident vor Gericht verantworten. Ist das erst der Anfang?

Der Fall klingt banal: Donald Trump muss sich ausgerechnet wegen einer Schweigegeldzahlung nach einer Affäre mit einer Pornoschauspielerin vor Gericht verantworten. Am Donnerstag hat eine Grand Jury in New York einer Anklageerhebung zugestimmt. In seiner langen Karriere als Immobilienspekulant, Casinobesitzer, Lebemann, TV-Star und Politiker sah sich der 76 Jahre alte New Yorker schon mit schwereren Vorwürfen konfrontiert. Aber das spielt keine Rolle. Zu den Pfeilern des amerikanischen Rechtssystems gehört es, dass die Ermittlungsbehörden einen großen Ermessensspielraum haben. Ein Staatsanwalt wie ...