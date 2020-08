Trump: Strafzölle auf Aluminium aus Kanada wieder in Kraft

US-Präsident Donald Trump setzt Strafzölle von zehn Prozent auf Aluminium aus Kanada wieder in Kraft. Die Zunahme der Importe aus dem Nachbarland füge dem US-Aluminiumsektor massiven Schaden zu, sagte Trump am Donnerstag bei einem Besuch in Clyde im Bundesstaat Ohio. "Kanada hat uns ausgenutzt, wie immer." Das sei "sehr unfair" gegenüber US-Jobs und "unseren großartigen Aluminiumarbeitern".

SN/AFP (Archivbild)/MANDEL NGAN US-Präsident Trump und Kanadas Premier Trudeau