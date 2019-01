Trump trifft nordkoreanischen Unterhändler in Washington

US-Präsident Donald Trump will noch am Freitag den nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong-chol treffen. Das kündigte das Weiße Haus in Washington an. Das Treffen werde am Mittag (Ortszeit) im Oval Office im Weißen Haus stattfinden. Kim Yong-chol gilt als rechte Hand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.

SN/APA (AFP)/ANDREW HARNIK Kim Yong Chol und Mike Pompeo im Juli des Vorjahres