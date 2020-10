Trump und Biden bei konkurrierenden TV-Fragestunden

US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden sind zeitgleich bei konkurrierenden TV-Fragestunden mit Wählern aufgetreten. Biden stellte sich in der Nacht auf Freitag Fragen von Wählern in Philadelphia, Trump war in Miami. Eigentlich sollten die Kandidaten in einer gemeinsamen Fernsehdebatte befragt werden.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON/OLIVIER DOU Biden und Trump zeitgleich in TV-Sendungen