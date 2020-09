Trump und Biden besuchen Shanksville zum 9/11-Gedenken

Anlässlich des 19. Jahrestages der Terroranschläge vom 11. September in den USA besuchen sowohl US-Präsident Donald Trump als auch der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden am Freitag den Ort Shanksville in Pennsylvania. Dort hatten islamistische Al-Kaida-Terroristen 2001 ein Flugzeug zum Absturz gebracht. Zuvor waren zwei Flieger in das World Trade Center in New York eingeschlagen.

SN/APA (AFP/Getty)/JEFF SWENSEN Gedenkmauer in Shanksville