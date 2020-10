Trump und Biden starten in Schlussspurt für US-Wahlkampf

In den USA beginnen die Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Joe Biden den Schlussspurt. Genau eine Woche vor dem Wahltag planen beide Männer Auftritte in besonders umkämpften Bundesstaaten. Der Demokrat Biden will am Dienstag nach Georgia reisen, Amtsinhaber Trump will in Michigan, Wisconsin und Nebraska sprechen.

SN/APA (AFP)/KEREM YUCEL Über 64 Millionen Menschen haben bereits ihre Stimme abgegeben