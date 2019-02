Trump und Kim kommen zu Gipfeltreffen in Hanoi zusammen

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un kommen am Mittwoch in Hanoi zu ihrem mit Spannung erwarteten Gipfel zusammen. Die erste Zusammenkunft von Trump und Kim ist nach Angaben des Weißen Hauses für Mittwochabend um 18.30 Uhr (Ortszeit/12.30 MEZ) geplant.

Nach der Begrüßung im Hotel Sofitel Legend Metropole wollen Trump und Kim ein 20-minütiges Gespräch unter vier Augen führen. Dann wollen beide Seiten in kleiner Runde zu einem etwa eineinhalbstündigen Abendessen zusammenkommen.

Trump soll dabei von Außenminister Mike Pompeo und von seinem amtierenden Stabschef Mick Mulvaney begleitet werden. Am Donnerstag sind weitere Gespräche mit Kim geplant. Dazu veröffentlichte das Weiße Haus zunächst aber keinen Ablaufplan. Trump will am Donnerstagabend zurück in die USA reisen.

Der US-Präsident strebt die "Denuklearisierung" Nordkoreas an, also die atomare Abrüstung des Landes. Kim erwartet dafür Gegenleistungen der USA, etwa die Lockerung von Sanktionen. Trump und Kim waren im vergangenen Juni in Singapur zu ihrem ersten Gipfel zusammengekommen. Dabei hatte Kim seine grundsätzliche Bereitschaft zur "vollständigen Denuklearisierung" erklärt.

Vor dem Gipfel mit Kim will Trump am Vormittag den Präsidenten und den Ministerpräsidenten des Gastgeberlandes Vietnam treffen. Kim wird nach vietnamesischen Medienberichten Industrieanlagen besuchen.

