Trump und Macron liefern sich erneutes Händedruck-Duell

Die Handschläge zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron machten schon mehrfach Schlagzeilen - am Rande des G-7-Gipfels in Kanada hat Macron nun erneut bleibenden Eindruck hinterlassen. Fotos des Händedrucks und von Trumps anschließend deutlich gezeichneter Hand wurden am Samstag im Internet heiß diskutiert.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Handshake-Showdown zwischen Trump und Macron