Trump: USA garantieren für Kims Regime, wenn er abrüstet

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea bei einem Atomdeal umfangreiche Sicherheiten in Aussicht gestellt. Gleichzeitig schwächte er Spekulationen um einen möglicherweise von den USA beabsichtigten Regimewechsel in Nordkorea nach dem Modell Libyen ab. Wenn Nordkorea ein Abkommen unterzeichne, werde Kim Jong-un "sehr starke Sicherheiten" bekommen, sagte Trump am Donnerstag in Washington.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Der US-Präsident hofft auf ein prosperierendes Nordkorea