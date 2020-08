Trump: Verewigung am Mount Rushmore klingt nach "guter Idee"

Donald Trumps Kopf überlebensgroß in Stein gemeißelt? Der 74-Jährige will zwar eine Erweiterung des weltbekannten Präsidentendenkmals am Mount Rushmore nie angeregt haben, aber die Vorstellung scheint ihm nicht zu missfallen.

SN/AFP Vier Graue und ein Oranger: US-Präsident Donald Trump in Keystone, South Dakota.