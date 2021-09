Trump verklagt "New York Times" und eigene Nichte

Der frühere US-Präsident Donald Trump geht wegen einer Berichterstattung über seine Finanzen juristisch gegen seine Nichte Mary Trump und die Zeitung "New York Times" vor. Trump habe am Dienstag (Ortszeit) bei einem Gericht im Bundesstaat New York eine Klage gegen die Zeitung, drei Reporter des Blattes und seine Nichte einreichen lassen, meldete die "New York Times".

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/DOUGLAS P Klage von Trump wegen Bericht über Steuern