Trump verkündete "Versprechen für das Schwarze Amerika"

US-Präsident Donald Trump will im Falle seines Wahlsiegs am 3. November nach eigenen Angaben den rassistischen Ku-Klux-Klan und die linke Antifa als Terrororganisationen einstufen. Das geht aus Trumps "Versprechen für das Schwarze Amerika" für eine zweite Amtszeit hervor, die er am Freitag in Atlanta vorstellte.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Trump stellte Wirtschaftsplan für Schwarze vor