Trump verlor am Telefon die Fassung

Eigentlich wollte Mexikos Präsident Peña Nieto in den kommenden Wochen Washington besuchen. Nach einem Telefongespräch mit dem US-Präsidenten ist der Besuch abgesagt.

Nach 50 Minuten platzte dem US-Präsidenten der Kragen. Das zur Vorbereitung eines Staatsbesuchs vereinbarte Telefonat am 20. Februar entgleiste. Wie die US-Medien unter Berufung auf Quellen im Weißen Haus und der mexikanischen Regierung berichten, eskalierte das Gespräch an unüberbrückbaren Gegensätzen über Donald Trumps Plan, eine Mauer an der Grenze zu errichten und die Rechnung von Mexiko begleichen zu lassen.