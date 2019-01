Trump-Vertrauter Roger Stone wurde verhaftet

Sonderermittler Robert Mueller hat gegen den Politikberater eine Anzeige erwirkt. Er soll die Russland-Ermittlungen behindert haben.

Das FBI kam am frühen Morgen. Vor den laufenden Kameras des Senders CNN, der Wind von der Aktion bekommen hatte, besetzten die Agenten am Freitag den Vorgarten von Roger Stones Anwesens in Fort Lauderdale. Als sie anklopften, ging auf der oberen Etage das Licht an. Kurz darauf erschien ein älterer Herr mit Brille und Schlafanzug in der Tür. Stone, ein langjähriger Freund von US-Präsident Donald Trump, wehrte sich nicht gegen seine Festnahme. Während er sich fertig machte, durchsuchten Beamte sein Haus.