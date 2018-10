Trump verweist in Migrationsdebatte auf "Chaos" in Europa

US-Präsident Donald Trump hat erneut Europa als schlechtes Beispiel für Migrationspolitik an den Pranger gestellt. "Wer illegale Migration will und befürwortet, sollte sich gut anschauen, was in Europa in den vergangenen fünf Jahren passiert ist", schrieb Trump am Mittwoch bei Twitter. "Völliges Chaos!" Die Europäer wünschten sich, sie könnten die Entscheidung bloß rückgängig machen, mutmaßte er.

SN/APA (AFP)/JOHAN ORDONEZ Tausende Migranten bewegen sich auf die US-Grenze zu