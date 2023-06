Trump vor Gericht - was den Ex-US-Präsident erwartet

Er ist der erste US-Präsident, der auf Bundesebene vor Gericht steht. Öffentlich pöbelt Trump gegen seine Gegner - seine juristische Verteidigung dürfte schwerer sein.

Anderer Ort, gleiches Spektakel: Nur zwei Monate, nachdem gegen Donald Trump ein Strafprozess wegen der Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an eine frühere Pornodarstellerin in New York begonnen hatte, musste sich der frühere US-Präsident Donald Trump am Dienstag schon wieder einem Gericht stellen. Viele Beobachter glauben, dass der Strafprozess in Florida deutlich ungemütlicher für den angeblichen Multimilliardär werden könnte.

Ihm soll dort wegen des unrechtmäßigen Besitzes von Geheimdokumenten in seinem Privatwohnsitz Mar-a-Lago der Prozess gemacht werden. Dieses Verfahren könnte für ...