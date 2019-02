Trump vor Gipfel mit Kim in Vietnam erwartet

Vor seinem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un wird US-Präsident Donald Trump am Dienstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi erwartet. Am Mittwoch trifft Trump nach Angaben des Außenministeriums in Hanoi den Präsidenten und den Ministerpräsidenten des Gastgeberlandes Vietnam. Auch Kim wird am Dienstag in Hanoi erwartet.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Trump machte sich auf den Weg nach Hanoi