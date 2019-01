Trump warb in Texas für Mauer an der Grenze zu Mexiko

US-Präsident Donald Trump hat in einer texanischen Grenzstadt für die umstritten Mauer an der Grenze zu Mexiko geworben. Bei einem Besuch in McAllen bekräftigte Trump, dass die USA eine Barriere bräuchten, um Menschenschmuggler aufzuhalten. Auf einem Tisch vor dem Präsidenten lagen Drogen, Waffen sowie einen Plastikbeutel mit Geld, um zu illustrieren, was an der Grenze beschlagnahmt wird.

Weil Trump auf die Gelder für die Mauer beharrt, stehen in den USA seit fast drei Wochen Teile der Regierung still. Da nicht rechtzeitig ein Budgetgesetz beschlossen wurde, gilt seit dem 22. Dezember eine Haushaltssperre für mehrere Ministerien. Sollte sich der Zustand bis über Freitag hinziehen, wäre es der längste "Shutdown" in der Geschichte der USA.

Trump hatte sich zuvor trotz zunehmender wirtschaftlicher Auswirkungen der Haushaltsblockade im Streit über den Bau einer Grenzmauer kompromisslos gezeigt. Das Staatsoberhaupt erklärte, er werde sehr wahrscheinlich den nationalen Notstand ausrufen, sollte es zu keiner Verständigung kommen. Seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos hat Trump bereits abgesagt.

Die oppositionellen Demokraten sind bisher nicht bereit, die Mittel für den Bau des gigantischen Bauwerks zu bewilligen. Trump ritt daher wütende Attacken gegen die Demokraten. China verhalte sich in seinen Verhandlungen mit den USA "ehrenwerter" als die US-Oppositionschefs Nancy Pelosi und Chuck Schumer, sagte er. Der Umgang mit Peking in den derzeitigen Handelsgesprächen sei "viel einfacher" als die Haushaltsverhandlungen mit der heimischen Oppositionspartei, beklagte sich der US-Präsident.

Am Vortag hatte Trump eine Sitzung mit Pelosi und Schumer im Weißen Haus abrupt abgebrochen und den Raum verlassen. Bei dem Treffen hatten ihm die Oppositionschefs erneut die von ihm verlangten 5,7 Milliarden Dollar für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko verweigert. Das Treffen sei "totale Zeitverschwendung" gewesen, schrieb Trump anschließend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er habe daraufhin "Auf Wiedersehen" gesagt.

Nach Schilderung Schumers schlug der Präsident "irgendwie auf den Tisch". Dann sei er "einfach aufgestanden und hinausgegangen". Abermals habe Trump einen "Wutanfall" gehabt, "weil es nicht nach seinem Willen geht", sagte der Demokrat.

Noch am Donnerstag sagte Trump seine geplante Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos wegen des anhaltenden Regierungsstillstands ab. "Wegen der Uneinsichtigkeit der Demokraten den Grenzschutz betreffend und der Wichtigkeit von Sicherheit für unser Land, sage ich hochachtungsvoll meine sehr wichtige Reise nach Davos in der Schweiz zum Weltwirtschaftsforum ab", twitterte Trump.

Das Forum in dem Schweizer Skiort findet vom 22. bis zum 25. Jänner statt. Trump hatte bereits angedeutet, eine Absage wegen der Lage in den USA zu erwägen. Der sogenannte shutdown hält nun schon den 20. Tag an und könnte am Samstag zu dem längsten in der Geschichte der USA werden. Der bisherige Rekord lag bei 21 Tagen 1996 unter Präsident Bill Clinton.

Quelle: Apa/Ag.