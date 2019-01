Trump warnt Türkei vor Angriff auf Kurden

US-Präsident Donald Trump hat die Türkei im Falle eines Angriffs auf kurdische Truppen in Nordsyrien vor einer "wirtschaftlichen Zerstörung" gewarnt. Die Türkei werde "wirtschaftlich zerstört" werden, wenn sie die Kurden angreife, schrieb Trump auf Twitter. "Gleichzeitig will ich auch nicht, dass die Kurden die Türkei provozieren", fügte er in einer weiteren Nachricht hinzu.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN/SAUL LOEB Eiszeit zwischen den Präsidenten Erdogan und Trump