Nach seiner historischen Anklage wird der ehemalige US-Präsident Donald Trump am Donnerstag wegen einer anderen Rechtssache erneut in New York erwartet. Trump soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Manhattan für eine Befragung in einem Zivilfall zu betrügerischen Geschäftspraktiken erscheinen.

BILD: SN/APA/AFP/CHANDAN KHANNA Ex-US-Präsident Trump wegen weiterer Rechtssache in New York erwartet