Trump wettert gegen "Black Lives Matter"-Schriftzug in N.Y.

US-Präsident Donald Trump hat sich über einen auf der New Yorker Fifth Avenue geplanten "Black-Lives-Matter"-Schriftzug beschwert. Bürgermeister Bill de Blasio will damit die Straße direkt vor dem Trump-Tower im Zentrum Manhattans großflächig bemalt lassen. Trump nannte den in ähnlicher Form auch vor dem Weißen Haus angebrachten Schriftzug ein "Symbol des Hasses".

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Trump verdreht einmal mehr die Wahrheit