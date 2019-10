Trump wies Kongress-Widerstand gegen Notstand an Grenze ab

US-Präsident Donald Trump hat erwartungsgemäß sein Veto gegen eine Kongress-Resolution eingelegt, die den von ihm verhängten Notstand an der Grenze zu Mexiko beenden sollte. In einem am Dienstagabend veröffentlichten Schreiben an den US-Senat, der die Resolution auf den Weg gebracht hatte, begründete er sein Vorgehen damit, dass es weiterhin einen Nationalen Notstand an der Südgrenze der USA gebe.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Die Südgrenze ist Eingangstor für Kriminelle