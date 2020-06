Trump wies Spekulationen über seine Gesundheit zurück

US-Präsident Donald Trump hat sich am Sonntag mit Spekulationen über seinen Gesundheitszustand konfrontiert gesehen. Auslöser waren Aufnahmen davon, wie Trump nach einer Rede an der Militärakademie West Point am Samstag mit Schwierigkeiten über die Bühnenrampe geht. US-Medien thematisierten auch, dass Trump beide Hände brauchte, um ein Glas Wasser zu trinken. Trump wies die Spekulationen zurück.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Spekulationen über Trumps Gesundheitszustand