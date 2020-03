Eine Firma aus Tübingen forscht unter Hochdruck an einem Impfstoff gegen Corona. Trump will sich das Ergebnis exklusiv sichern.

Amerika zuerst. Dieses Motto seiner Präsidentschaft setzt der US-Präsident in Zeiten der Coronapandemie in die Praxis um. Nachdem er den Reisebann für Europäer an diesem Wochenende auch auf Großbritannien und Irland ausgedehnt hat, will er nach Informationen der "Welt am ...