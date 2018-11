Trump will Ermittlungen stoppen

Keine 24 Stunden nach dem Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus schaltet der Präsident auf Frontalangriff um.

Die kurzfristig anberaumte Pressekonferenz im Weißen Haus ließ erahnen, dass der Präsident etwas im Schilde führt. "Die Wahl ist vorbei, jetzt lieben sich alle", verkündete er auf die Frage nach seinem künftigen Verhältnis zu den Demokraten, die ab Jänner die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen. Von da an kann Trump bis auf Nominierungen für hohe Staatsämter so gut wie nichts mehr alleine durchsetzen. Mit der Liebe war es bald vorbei. Sollten die Demokraten ihre neue Macht im Kongress dazu nutzen, gegen ihn oder seine Regierung zu ermitteln, werde er "eine kriegerische Haltung" einnehmen, so drohte er.