Trump will erste Wahlkampfdebatte 2024 auslassen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird möglicherweise nicht an der ersten Vorwahldebatte der Republikanischen Partei im August 2024 teilnehmen. "Warum sollte ich das tun, wenn ich mit 50 oder 60 Punkten in Führung liege", sagte Trump in einem Telefoninterview mit Reuters. Er prüfe Angebote, eine separate Veranstaltung während der Debatte oder später am selben Abend abzuhalten.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/S Donald Trump will die erste Wahlkampfdebatte 2024 auslassen