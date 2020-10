Trump will für Coronahilfen nun mehr ausgeben als Demokraten

Zwei Wochen vor der US-Präsidentenwahl gibt Amtsinhaber Donald Trump der Diskussion über weitere Konjunkturhilfen in der Pandemie eine neue Wendung. Trump sagte dem Sender Fox News, er würde auch gegen den Widerstand seiner republikanischen Parteifreunde Summen gutheißen, die noch über den von den oppositionellen Demokraten geforderten 2,2 Billionen Dollar liegen. "Ich will es sogar noch größer machen als die Demokraten", sagte Trump am Dienstag mit Blick auf das Hilfspaket.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Der US-Präsident überraschte mit einer neuen Ansage