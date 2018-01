Bei seinem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos will US-Präsident Donald Trump seine "America First"-Strategie offenbar offensiv vertreten. Trump, der am Donnerstag in der Schweiz eintraf, erklärte kurz vor seiner Ankunft, in Davos werde er "der Welt sagen, wie großartig Amerika ist".

SN/AP Grüezi: Donald Trump ist in der Schweiz gelandet. SN/APA/KEYSTONE/ENNIO LEANZA Gelandet: Air Force Number One mit US-Präsident Donald Trump ist in Zürich angekommen. SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Donald Trump nach der Landung in Zürich SN/AP Grüezi: Donald Trump ist in der Schweiz gelandet. SN/APA/AFP/NICHOLAS KAMM Grüezi: Donald Trump ist in der Schweiz gelandet. SN/APA/KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Und kaum ist Donald Trump aus dem Flugzeug gestiegen, geht es mit dem Helikopter Marine One auch schon nach Davos. SN/APA/AFP/NICHOLAS KAMM Ankunft des US-Präsidenten in Davos. SN/APA/AFP/NICHOLAS KAMM Ankunft des US-Präsidenten in Davos.