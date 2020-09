Trump will Kandidatin für Ginsburg-Nachfolge bald benennen

Nach dem Tod der liberalen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg will US-Präsident Donald Trump schon am Freitag oder Samstag seinen Kandidaten für die Nachfolge nominieren. Trump sagte dem US-Fernsehsender Fox News am Montag, der von den Republikanern dominierte Senat solle noch vor der Präsidentenwahl Anfang November über die Personalie abstimmen.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Der Tod von Richterin Ginsburg macht US-Wahlkampf noch spannender