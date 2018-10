Trump will Staatsbürgerschaftsrecht der USA verschärfen

US-Präsident Donald Trump hat einen der Grundpfeiler des Staatsbürgerschaftsrechts seines Landes infrage gestellt: Per Dekret wolle er verfügen, dass künftig nicht mehr jedes auf dem Boden der USA geborene Kind automatisch die Staatsbürgerschaft erhält, sagte Trump in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenportal Axios.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Trumps Vorhaben kaum umsetzbar