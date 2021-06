Trump will Südgrenze der USA der besuchen

Ex-US-Präsident Donald Trump will Ende Juni die Südgrenze der Vereinten Staaten zu Mexiko besuchen. Er habe eine Einladung des texanischen Gouverneurs Greg Abbott für den 30. Juni angenommen, so Trump. Sein Nachfolger Joe Biden hatte im Jänner als eine seiner ersten Amtshandlungen die Finanzierung für den Bau von massiven Grenzzäunen ausgesetzt - ein Schlüsselprojekt von Trump. Die Biden-Regierung steht derzeit wegen der Vielzahl an Grenzübertritten von Migranten unter Druck.

SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Ex-US-Präsident Donald Trump