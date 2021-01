Trump will zu seinen Anhängern sprechen

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump will sich bei den für Mittwoch in Washington geplanten Protesten gegen das Wahlergebnis persönlich an seine Anhängern wenden. "Ich werde morgen bei der Rettet-Amerika-Demonstration sprechen", kündigte Trump am Dienstagabend an. Seine Ansprache ist für 11.00 Uhr (Ortszeit/1700 MEZ) geplant. Zwei Stunden später will der US-Kongress zusammenkommen, um die Ergebnisse der Wahl in den Bundesstaaten vom 3. November zu zertifizieren.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Trump Anhänger Demo