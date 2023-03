Trump wird in Schweigegeldaffäre angeklagt

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird laut Medien und einem Insider im Zusammenhang mit einer angeblichen Schweigegeldzahlung an einen Pornostar während des Wahlkampfs 2016 angeklagt. Eine Anklagejury in Manhattan habe sich dazu entschieden, verlautete Donnerstagabend aus Polizeikreisen. Die genauen Vorwürfe waren vorerst unbekannt. Trump sprach in einer Stellungnahme von "politischer Verfolgung". Noch nie zuvor wurde ein Ex-Präsident strafrechtlich belangt.

"Das ist politische Verfolgung und Wahlbeeinflussung auf dem höchsten Niveau der Geschichte", meinte der republikanische Ex-US-Präsident - der 2024 erneut antreten will - in der Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichten schriftlichen Stellungnahme. Er warf den Demokraten vor, das Justizsystem als Waffe einzusetzen, um gegen einen politischen Gegner vorzugehen. "Die Demokraten haben gelogen, betrogen und gestohlen in ihrer Besessenheit, Trump zu 'kriegen', aber jetzt haben sie das Undenkbare getan - eine völlig unschuldige Person in einem Akt eklatanter Wahlbeeinflussung anzuklagen", beklagte Trump. "Das hat es in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben."

Auf dem von ihm mitbegründeten Twitter-Ersatz-Netzwerk Truth Social nannte der Ex-US-Präsident die Anklageerhebung gegen ihn einen "Angriff auf unser Land". Es sei auch ein Angriff auf die "einst" freien Wahlen, die USA seien jetzt ein "Dritte-Welt-Land" und eine Nation im Niedergang, schrieb der Republikaner. In seinem Post waren etliche Wörter in Großbuchstaben, das Wort "angeklagt" war falsch geschrieben. Trump hat mehrere juristische Baustellen - er weist immer wieder alle Vorwürfe als politische Verfolgung zurück.

Die Entscheidung über die Anklageerhebung in der Schweigegeldaffäre lag bei einer aus 23 Mitgliedern bestehenden Grand Jury in New York. Die bisher unter Verschluss gehaltene Anklageschrift wird vermutlich in den kommenden Tagen veröffentlicht, berichtete die Zeitung "New York Times".

Hintergrund sind Ermittlungen des Bezirksstaatsanwaltes Alvin Bragg zu Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stormy Daniels. Daniels hatte nach eigener Aussage 2006 Sex mit Trump. Dessen damaliger Anwalt Michael Cohen, der sich inzwischen von seinem früheren Klienten losgesagt hat, hatte im Wahlkampf 2016 nach eigenen Angaben im Auftrag Trumps Schweigegeld an sie gezahlt, um kurz vor der Wahl politischen Schaden von diesem abzuwenden. Schweigegeldzahlungen sind in den USA zwar nicht illegal, aber die Staatsanwaltschaft könnte die 130.000 Dollar an Daniels als im Bundesstaat New York unzulässige Wahlkampfspende darstellen.

Cohen nahm umgehend zur Anklageerhebung Stellung. Dies sei "erst der Anfang". "Ich finde es jedoch tröstlich, dass sich das Sprichwort bewahrheitet, dass niemand über dem Gesetz steht, nicht einmal ein ehemaliger Präsident", meinte er. Er stehe zu seiner Aussage in dem Fall.

Trump und seine Anwälte haben eine Zahlung eingeräumt. Der Republikaner bestreitet aber, etwas mit der Pornodarstellerin gehabt zu haben, und beteuert, die Zahlung sei nicht in Zusammenhang mit dem Wahlkampf gestanden.