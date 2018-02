Die Anklage Robert Muellers gegen 13 Russen wegen Einmischung in die US-Wahlen kann von ihrer Bedeutung her nicht überschätzt werden. Donald Trumps Versuch, so zu tun, als sei nichts geschehen, fehlt jetzt jede Basis. Während die Geheimdienste in ihrer früheren Einschätzung eher eine politische Bewertung vorgenommen haben, spricht nun das amerikanische Strafrecht.