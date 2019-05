Trump wird von Japans Kaiser Naruhito empfangen

Der Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Japan erreicht am Montag seinen zeremoniellen Höhepunkt: Trump und seine Ehefrau Melania werden von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako im kaiserlichen Palast empfangen. Am Abend ist auch ein Staatsbankett zu Ehren Trumps geplant. Trump ist das erste Staatsoberhaupt, das Naruhito während seiner am 1. Mai begonnenen Regentschaft empfängt.

SN/APA (AFP)/BEHROUZ MEHRI Donald Trump trifft am Montag den japanischen Kaiser