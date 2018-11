Trump wird weiter auf Härte setzen

Die Demokraten können dem Präsidenten im Inland das Leben schwer machen. Für die Handelspartner der USA - vor allem Europa und China - wird das Leben auch nicht leichter.

Die Kongresswahlen sind geschlagen und sowohl in den USA als auch in der Welt weiß man nicht so recht, was man mit dem Ergebnis anfangen soll. An den Börsen blieb es jedenfalls ruhig, schließlich gibt es nichts, was auf einen abrupten Kurswechsel in der US-Wirtschaftspolitik hindeutet. Das ist für die einen eine gute Nachricht, für andere hingegen eine weniger erfreuliche Perspektive.