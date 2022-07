Trump wollte den Sturm auf das Kapitol

Wie der 6. Jänner die USA an den Rand der Katastrophe brachte.

Es dauerte mehr als drei Stunden, bis Donald Trump am 6. Jänner 2021 seine Anhänger aufforderte, das US-Kapitol zu verlassen. Der Präsident saß im Esszimmer des Weißen Hauses, hatte seinen Lieblingssender Fox laufen und ließ alle abblitzen, die ihn anflehten, einzugreifen. Es waren viele - Dutzende enge Mitarbeiter, Abgeordnete beider Parteien, die aus Verstecken anriefen, in die sie vor dem Mob geflohen waren, und Trumps eigene Kinder. Trump goss lieber Öl ins Feuer. In einem Tweet nannte er seinen Vize ...