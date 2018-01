Trump wollte Sonderermittler Mueller feuern

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Medienbericht die bereits geplante Entlassung des Sonderermittlers in der Russland-Affäre in letzter Minute abgeblasen. Das berichtete die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf informierte Quellen.

SN/APA (AFP) US-Präsident bezeichnete Russland-Ermittlungen wiederholt als "Hexenjagd"