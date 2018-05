Trump wütet wegen Ermittlungen

Auch Saudi Arabien und die Emirate sollen dem Trump-Team während des Wahlkampfs Hilfe angeboten haben.

Der amerikanische Präsident geht nach den jüngsten Enthüllungen über die Erhebungen des Sonderermittlers Robert Mueller wieder einmal in die Offensive. "Die Dinge werden jetzt lächerlich", empörte sich Donald Trump auf Twitter. Das Team Muellers wolle der republikanischen Partei bei den Kongresswahlen im November schaden.



Doch Trump ließ einen Bericht der "New York Times" unwidersprochen, wonach die Kronprinzen von Saudi Arabien und den Arabischen Emiraten während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 einen Abgesandten in den "Trump-Tower" nach New York geschickt haben, um Hilfe anzubieten.



Einmal mehr diente der Sohn des damaligen Kandidaten, Donald Trump Jr., als Mittelsmann. Zwei Monate nach einem Treffen mit Vertretern der russischen Regierung empfing Trump Junior drei Männer: den libanesischen Geschäftsmann George Nader; Joel Zamel, einen israelischen Spezialisten für Propaganda in den Sozialen Medien; und Eric Prince, den umstrittenen Gründer der Söldnertruppe "Blackwater".



Prince, der ein Bruder von Erziehungsministerin Betsy DeVos ist, arrangierte das Treffen am 3. August 2016.