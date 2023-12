Trump muss sich Zivilklagen zum Sturm auf Kapitol stellen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss sich Zivilklagen im Zusammenhang mit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 stellen. Die Richter eines Bundesberufungsgerichts entschieden am Freitag einstimmig, dass der republikanische Präsidentschaftsbewerber keine Immunität in diesem Fall genießt. Trump habe damals "in seiner persönlichen Eigenschaft als Präsidentschaftskandidat" gehandelt, als er seine Anhänger zum Marsch auf das Kapitol aufforderte.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/D Beim Sturm aus US-Kapitol kamen mehrere Menschen ums Leben