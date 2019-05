Trump zu Staatsbesuch in Japan erwartet

US-Präsident Donald Trump wird am Samstag mit seiner Ehefrau Melania zu einem viertägigen Staatsbesuch in Japan erwartet. Unter anderem wird er als erster Staatsgast vom neuen Kaiser Naruhitu empfangen. Zum Auftakt am Samstag steht direkt nach der Ankunft ein Treffen mit japanischen Wirtschaftsführern auf dem Programm.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Der US-Präsident geht wieder einmal auf Reisen