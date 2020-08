Trumps Ansprache zum Abschluss des Republikaner-Parteitags

Zum Abschluss des Parteitags der Republikaner will US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend (22.30 Ortszeit/4.30 MESZ) vom Weißen Haus aus eine Ansprache halten. Bei seiner Rede auf dem Südrasen des Amtssitzes will Trump seine Nominierung zum Kandidaten bei der Wahl am 3. November annehmen. Die Delegierten hatten Trump zum Auftakt des weitgehend virtuellen Parteitags am Montag aufgestellt.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Trump zieht gegen Ex-Vizepräsident Biden in die Wahl