130.000 Dollar Schweigegeld, damit eine Affäre Trumps nicht aufflog?

Am Valentinstag dürfte das Klima zwischen dem Präsidenten und der First Lady im Weißen Haus noch eisiger gewesen sein als sonst schon. Alle großen Medien berichteten prominent über die Bestätigung einer ominösen Zahlung von Trumps langjährigem Rechtsvertreter an die 38-jährige Stephanie Clifford, die als Pornodarstellerin unter dem Namen "Stormy Daniels" auftritt.