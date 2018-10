Trumps Daddy hat es gerichtet

Der selbst gesponnene Mythos des Selfmade-Milliardärs gerät ins Wanken: Von der Kunst des steuerfreien Erbens.

Seine TV-Show "The Apprentice" ("Der Lehrling") begann mit einer beeindruckenden Kamerafahrt vorbei an Privatjets, Hochhäusern und dem Mercedes-Stern an seinem Auto. Sein Vermögen habe er durch sein unternehmerisches Geschick angehäuft, so brüstete sich Donald Trump in dem Buch "The Art of the Deal" ("Die Kunst des Erfolgs"). "Ich war zunächst ein erfolgreicher Geschäftsmann, dann ein Top-Fernsehstar und bin nun Präsident der Vereinigten Staaten. Das qualifiziert mich nicht nur als schlau, sondern als genial", twitterte er kürzlich.